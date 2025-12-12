Cecchi Gori sulla Fiorentina: "La riprenderei come presidente onorario"

Nel corso della trasmissione "La Volta Buona", in onda su Rai 1, all'ex presidente viola Vittorio Cecchi Gori è stata una posta una domanda sul futuro del club toscano. E in particolare se lui sarebbe disposto a riprendere la Fiorentina in una situazione critica come quella attuale. Questa la sua risposta: “Per salvare la situazione potrei farlo soltanto io. Come presidente onorario, con una cordata fiorentina, lo potrei anche a fare. Speriamo che quelli che ci sono riescano a far qualcosa, perché fino ad adesso è stato sbagliato tutto.