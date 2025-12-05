Juventus, Canzi torna sulla Fiorentina: "Chiudere il ciclo battendo le Viola è positivo"

Alla vigilia di Juventus-Roma Femminile, big match di giornata in programma domani, il tecnico delle bianconere Massimiliano Canzi si è detto soddisfatto delle sue ragazze e ha ripercorso l'ultimo periodo, in cui hanno battuto anche la Fiorentina. Queste le sue parole in conferenza stampa, come riporta TMW: "Il ciclo di partite che abbiamo chiuso con la vittoria con la Fiorentina è stato positivo.

Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, adesso ne inizia un altro che sarà altrettanto fondamentale per la nostra stagione. Abbiamo cinque partite da affrontare in quindici giorni e siamo pronte, ci presentiamo con tutto l’organico a disposizione e questo ci consente di utilizzare quasi tutte le ragazze".