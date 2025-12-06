Domani Fiorentina-Ternana, Cincotta a cuore aperto: "Gara speciale, amo Firenze"
Domani al Viola Park torna in campo la Fiorentina Femminile, che ospita in campionato la Ternana. A guidare le ragazze umbre c'è Antonio Cincotta, allenatore legatissimo a Firenze e alla società viola visti i cinque anni trascorsi proprio da tecnico della formazione femminile. Un passaggio che lo stesso Cincotta ha voluto ricordare, in vista di domani, parlando ai canali ufficiali del suo club: "Per me è una giornata speciale perché amo Firenze, la Fiorentina e mai lo negherò. Alla mia quinta stagione ho fatto l’ultima foto ufficiale dentro il cantiere del Viola Park. Nonostante l’invito scritto del presidente Comisso per andare a visitare il Viola Park con lui e Joe Barone non ho mai accettato perché non mi sembrava il momento giusto.
Quindi io al Viola Park non sono mai entrato. Domani sarà la prima volta e devo dire che sarà una grande emozione. Sono contento di entrarci con la Ternana Women perché è un club con il quale ho scritto, insieme alle ragazze e alla società, delle pagine molto belle di sport. Quindi penso che sarà un ritorno emozionante con una maglia che in questo momento per me sta significando molto".
