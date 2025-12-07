Alle 15 Fiorentina Femminile-Ternana: le formazioni ufficiali

Redazione FV

Alle 15 al Viola Park fischio d'inizio per la gara di serie A femminile tra Fiorentina-Ternana. La squadra rossoverde è guidata dall'ex Antonio Cincotta e con tante ex giocatrici viola in campo, a partire dalle Breitner fino alla Vigilucci, passando per Lazaro Pastrenge ed Erzen. Sulla panchina viola ci sarà Samuel Fagerholm, vista la squadlifica di Pablo Pinones Arce. Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Orsi, Van Der Zanden, Faerge, Johansen; Omarsdottir, Severini, Tryggvadottir; Bredgaard ,Hurtig, Janogy. all. Fagerholm

TERNANA: Ciccioli, Breitner, Pacioni, Corrado, Pastrenge, Lazaro, Pironi, Ciccotti, Vigilucci, Pellegrino, Erzen. All. Cincotta