Viola verso la Ternana, Pinores-Arce: "Avremo noi la palla: dovremo trovare la chiave"
Domenica al Viola Park, ore 15, la Fiorentina Femminile torna in campo per affrontare la Ternana. A presentare la sfida, oggi, è stato il tecnico viola Pablo Pinores-Arce ai microfoni ufficiali del club: "C'è voglia di tornare a vincere. Bisogna essere orgogliosi del fatto che abbiamo tante giocatrici in varie nazionali, ci dà anche il tempo di lavorare su reparti singoli. In questi periodi ci prepariamo sempre al meglio. Mi aspetto una partita in cui avremo più noi il pallone rispetto a loro, ma in certe fasi di gara giocheremo contro una squadra bassa e che si difende bene. Sta a noi trovare la chiave giusta per sbloccarla".
Fiorentina Femminile
