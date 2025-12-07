Fiorentina Femminile-Ternana 1-0, al 45' viola avanti con la rete di Omarsdottir

di Redazione FV

Il primo tempo di Fiorentina Femminile-Ternana si conclude con il vantaggio viola. La rete segnata da Omarsdottir su verticalizzazione di Bredgaard è arrivata subito al secondo minuto con le viola che poi hanno amministrato il vanatggio.