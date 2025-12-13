Vanoli non ha dubbi su Kean, così anche la società: a gennaio non si muove

vedi letture

L'edizione di Tuttosport parla di Fiorentina e si concentra sulla sfida di domani contro l'Hellas Verona, una partita diventata fondamentale per Vanoli e i suoi giocatori. Dalla Dinamo Kiev la squadra è uscita rinfrancata anche per aver ritrovato il Moise Kean di cui c'è bisogno. Lui che dell'Hellas è un ex avendo giocato lì nel 2017-18.

Vanoli comunque non ha mai avuto dubbi: la Fiorentina non può prescindere dal suo attaccante e dopo averlo messo titolare in Conference sfrutterà l'entusiasmo anche per il campionato. Fiducia che anche la società ripone nel giocatore. Dopo Verona la dirigenza e il tecnico faranno un vertice di mercato per chiarire i tasselli mancanti ed eventuali uscite. Vanoli rivendica l’assenza di esterni che solo il mercato può portare, oltre a una pedina in difesa e un centrocampista di sostanza e personalità. Prima però dovranno essere fatte alcune uscite per non rischiare problemi con i parametri Uefa.

Chi però non si muoverà è di sicuro proprio Moise Kean, blindato dalla Fiorentina nonostante qualche sirena di mercato: chi lo vorrà dovrà aspettare luglio (clausola di 52 milioni).

Leggi anche: "La Fiorentina si aggrappa a Kean: a gennaio è considerato incedibile"