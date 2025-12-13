Perché per il cambio di modulo della Fiorentina bisognerà ancora attendere


Oggi alle 11:15
di Redazione FV

La Nazione oggi in edicola parla del cambio tattico visto contro la Dinamo Kiev che ha permesso alla Fiorentina di vincere 2-1, provato a gara in corsa: il passaggio alla difesa a 4 ha acceso la lampadina nel momento più complicato del match. Eppure, scrive il quotidiano, per rivederlo dal primo minuto servirà pazienza. Vanoli considera imprescindibili due pedine per partire con il 4-4-1-1: l’infortunato Gosens (come terzino puro in un assetto a 4) e Kouame, che dopo 8 mesi di stop ha appena mezz’ora nelle gambe.

Proprio l’ivoriano, utilizzato da esterno di centrocampo, è stato uno dei segnali più incoraggianti della serata europea. La sua mancata convocazione in Coppa d’Africa, peraltro, è una buona notizia, in attesa che il mercato completi il quadro con almeno un innesto offensivo di qualità. L’idea, insomma, è lì. Vanoli non lo dirà mai apertamente ma il 4-4-1-1 visto giovedì è una tentazione forte.