Perché per il cambio di modulo della Fiorentina bisognerà ancora attendere

La Nazione oggi in edicola parla del cambio tattico visto contro la Dinamo Kiev che ha permesso alla Fiorentina di vincere 2-1, provato a gara in corsa: il passaggio alla difesa a 4 ha acceso la lampadina nel momento più complicato del match. Eppure, scrive il quotidiano, per rivederlo dal primo minuto servirà pazienza. Vanoli considera imprescindibili due pedine per partire con il 4-4-1-1: l’infortunato Gosens (come terzino puro in un assetto a 4) e Kouame, che dopo 8 mesi di stop ha appena mezz’ora nelle gambe.

Proprio l’ivoriano, utilizzato da esterno di centrocampo, è stato uno dei segnali più incoraggianti della serata europea. La sua mancata convocazione in Coppa d’Africa, peraltro, è una buona notizia, in attesa che il mercato completi il quadro con almeno un innesto offensivo di qualità. L’idea, insomma, è lì. Vanoli non lo dirà mai apertamente ma il 4-4-1-1 visto giovedì è una tentazione forte.