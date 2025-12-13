Gudmundsson rivela: "Prima di venire a Firenze parlavo con Inter e Juventus"

L'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, in gol questo giovedì in Conference League contro la Dinamo Kiev, ha parlato al podcast "Chess After Dark". Queste le sue parole su come ha scoperto delle accuse per violenza sessuale dalle quali l'islandese è stato assolto recentemente: "Sono rientrato dall’allenamento, sono andato negli spogliatoi, mi stavo rilassando e ho controllato il telefono. Ho visto che mia madre aveva chiamato sei volte, mio padre quattro".

Sulle possibilità di mercato ai tempi del Genoa e di come queste accuse hanno influito ha poi aggiunto: "Un anno prima che andassi alla Fiorentina, si presentò il problema e i club che mi seguivano si ritirarono dai colloqui. C'erano diverse squadre, ma sicuramente all'epoca parlavo di più con Inter e Juventus".