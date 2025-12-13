Torino, striscione contro Vagnati: "L'unica cosa buona che hai fatto: chiamare Cairo testa di ca**o"
Altro episodio di contestazione in casa Torino con i tifosi granata, da tempo contro la proprietà ed in particolare contro il presidente Urbano Cairo, che hanno salutato in modo non proprio caloroso l'ormai ex ds Daniele Vagnati, sostituito da Petrachi qualche giorno fa. Prima del fischio d'inizio del match contro la Cremonese all'Olimpico Grande Torino, i sostenitori del Toro hanno appeso uno striscione all'esterno dello stadio rivolto proprio a Vagnati: "L'unica cosa buona che hai fatto: chiamar Cairo testa di ca**o".
Una frase che fa riferimento a quanto successo nel ritiro estivo del 2022, quando il dirigente si rese protagonista di un'accesa discussione con l'allenatore Ivan Juric urlando contro al tecnico croato: “Porta rispetto a chi ti difende sempre agli occhi di quel testa di ca**o”.
