Ancora a segno Beltran. Super gol dell'argentino in Atletico Madrid-Valencia
Dopo il gol in Coppa di Spagna contro il Cartagena arriva la seconda firma in maglia Valencia per l'attaccante argentino Lucas Beltran, in prestito al club spagnolo proprio dalla Fiorentina. Il classe 2001, subentrando al 55' nel match fuori casa contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, ha realizzato un bellissimo gol, il suo primo in Liga, saltando prima Koke con un dribbling rapido e veloce e poi calciando da fuori area con un destro potente sul primo palo che non ha lasciato scampo ad Oblak.
La rete, quella del momentaneo 1-1 arrivata al 63', non è servita al Valencia ad evitare la sconfitta per 2-1 in casa dei Colchoneros.
