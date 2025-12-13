"Rocco compra: tre acquisti a gennaio, i nomi". L'apertura del Corr.sport

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina con il titolo: "Rocco compra". Il riferimento è alle operazioni che la Fiorentina sta portando avanti in vista di gennaio, con un incontro già fissato all'inizio della prossima settimana al Viola Park per definire le strategie.

Tra le priorità c'è quella di accogliere un difensore centrale che dia solidità: negli ultimi giorni è stato sondato Diego Coppola del Brighton. Col classe 2003 c'è stato un primo approccio ma ancora niente di concreto. L'ex Verona piace e potrebbe arrivare in prestito nel caso in cui i contatti si intensificassero. Occhio anche a Disasi e Kofi Acheampong oltre a Diogo Leite.

Poi un'operazione a centrocampo: la Fiorentina continua a seguire Lovric dell'Udinese anche se non come prima scelta. A Goretti poi piace Martel, in scadenza con il Colonia. Infine l'esterno: Vanoli ha segnalato l'assenza in rosa e la dirigenza proverà a colmare questa lacuna. Tra i nomi sotto la lente d'ingrandimento c'è Daniel Maldini, vecchio pallino della Fiorentina e ora all'Atalanta. L'altro profilo gradito è Jeremie Boga, che ha chiesto al Nizza di essere ceduto