FirenzeViola Ndour e Comuzzo a caccia di una maglia azzurra da titolare: ma oggi divisi in campo

vedi letture

Pomeriggio di lavoro intenso per la Nazionale "verde" di Silvio Baldini che da ct ad interim ha preferito portare con sé solo Under 21 con la chioccia Donnarumma. Un modo per mostrare a chi siederà sulla panchina della Nazionale maggiore dopo le elezioni federali il materiale a disposizione. Nel gruppo anche tre giocatori viola anche se Nicolò Fortini è destinato ad aggregarsi all'Under 21 dopo l'allenamento del 31.

Ndour e Fortini insieme

In campo però Baldini lo ha tenuto molto in considerazione sia negli esercizi che nella partitella a tutto campo come terzino destro di difesa con Mane e Reggiani centrali e Bartesaghi a sinistra; a centrocampo c'era il compagno della Fiorentina Cher Ndour come mezzala insieme a Berti e Faticanti. Trio d'attacco del 4-3-3 Camarda con Ignacio e Cherubini.

Comuzzo nell'altra formazione

Pietro Comuzzo era invece nell'altra formazione in coppia con Chiarodia, Palestra a destra e Ahanor a sinistra in difesa; Lipani, Pisilli e Dagasso a centrocampo e il potenziale trio d'attacco titolare Fini, Pio Esposito e Koleosho. Rimasti fuori sia Ekhtaor e Venturino (tutto il tempo a parte con un preparatore) che Guarino e Vavassori (anche loro "temporanei", fino al 31). Ci sarà però tempo per altre prove tattiche visto che questo ovviamente era solo il primo allenamento (esordio sul campo di Coverciano anche per Baldini) con le sedute che andranno avanti fino a lunedì sempre alle 18. Martedì allenamento alle 10.30 per poi partire alla volta del Lussemburgo dove l'Italia disputerà la prima amichevole.