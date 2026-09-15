La Fiorentina Femminile perde Siria Mailia: infortunio al ginocchio l'attaccante

La Fiorentina Femminile perde Siria Mailia: infortunio al ginocchio l'attaccanteFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:15Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Guai per la Fiorentina Femminile. La squadra allenata da Pablo Piñones-Arce perde Siria Mailia, che si è infortunata al ginocchio durante la sfida del weekend contro la Roma in Women's Cup:

ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Siria Mailia è stata sottoposta ad accertamenti dopo la partita Roma-Fiorentina di Serie A Women's Cup. La giocatrice aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro negli ultimi minuti del match. Gli accertamenti diagnostici hanno rilevato una lesione al legamento collaterale mediale. I tempi di recupero previsti per il rientro in campo sono di cinque-sei settimane.  La giocatrice ha già iniziato l'iter terapeutico sotto la guida dell'area medica del club.