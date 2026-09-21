FirenzeViola Femminile: amichevole vinta con la Lazio aspettando l’Inter. Ultimo sussulto dal mercato

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Le viola si avviano verso il campionato vincendo un'amichevole a porte chiuse con la Lazio in trasferta. Dal mercato un ultimo rinforzo in arrivo

Manca solo una settimana all’inizio della Serie A Women 2026/2027. A partire dal prossimo weekend si inizierà a fare sul serio. La Fiorentina è attesa dalla difficilissima trasferta all’Arena Civica di Milano contro l’Inter Women, galvanizzata dal passaggio del turno in Women’s Champions League e dal conseguente approdo al girone che la vedrà affrontare alcune tra le squadra più forti d’Europa come l’Arsenal Women. La Fiorentina invece necessita di cancellare la partenza non eccellente patita in Serie A Women’s Cup dove sono arrivate le pesanti sconfitte contro Sassuolo e Roma a fronte di una sola vittoria contro la Ternana. Dopo qualche giorno di riposo concesso dalla società, le ragazze hanno ripreso la preparazione in vista dell’avvio del campionato con un paio di novità interessanti.

La prima riguarda un’amichevole contro la Lazio disputata sabato scorso al Mirko Fersini di Formello, a porte chiuse – di cui Firenzeviola è venuta a conoscenza tramite i media biancocelesti -, e vinta dalla squadra viola con un netto 0-2 inflitto alla compagine di Grassadonia grazie alla reti di Omarsdottir e Hurtig. Suona un po’ strano visto che le ultime uscite della squadra viola a Formello non sono certamente da ricordare. L’anno scorso infatti la Fiorentina ha perso un match amichevole estivo per 1-0 con goal dell’ex Monnecchi per poi soccombere addirittura 3-0 in campionato con le reti di Goldoni, Piemonte e l’autogoal di Curmark. Entrambe le società, in special modo quella biancoceleste, hanno cambiato molto del loro parco giocatrici effettuando cambiamenti importanti e sostanziali.

E l’altra novità in casa viola arriverebbe proprio dal mercato. Secondo varie indiscrezioni riportate, la Fiorentina Femminile avrebbe chiuso l’operazione per portare a Firenze la centrocampista cilena Millaray Cortés-Espinoza dal Siviglia. Ventidue anni, giocatrice di interdizione capace di creare superiorità numerica in certe occasioni e perno della Nazionale sudamericana. Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Firenzeviola, il club di Commisso avrebbe effettuato un investimento economico importante per prelevare la ragazza dalla Spagna. Pare infatti che su di lei siano stati spesi i soldi incassati dalla cessione di Agnese Bonfantini al Como 1907. L’annuncio non è ancora giunto da parte del club viola, ma diverse pagine social – e lo stesso profilo ufficiale del Siviglia – conferma che l’affare tra le due società sia stato praticamente definito. Quindi, salvo clamorosi imprevisti, la ragazza dovrebbe diventare a breve una giocatrice della Fiorentina. Cortés-Espinoza di fatto dovrebbe chiudere la sessione estiva di calciomercato della Fiorentina Femminile.