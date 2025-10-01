Lucia Pastrenge: "Primo gol viola arrivato contro l'Inter. Mi ispiro a Pedri"

Lucia Pastrenge, calciatrice di proprietà della Fiorentina Femminile, ora in prestito alla Ternana Women, ha parlato a Tag24: "Il mio primo gol in Serie A con la Fiorentina è stato proprio contro l'Inter, il destino ha voluto così. Spero possa succedere lo stesso con la maglia della Ternana Women, ma il mio focus è sulla squadra, cercherò di dare il mio contributo con o senza gol, l'importante è fare bene tutte insieme e aiutare le mie compagne".

Chi è il suo modello di centrocampista, a livello femminile e maschile?

"Guardo molte partite sia maschili che femminili, e cerco di guardare soprattutto ovviamente tutti i centrocampisti. Se dovessi scegliere a livello femminile mi piace molto Ella Toone del Manchester United, per quanto riguarda i maschi mi piace molto Pedri del Barcellona e Calhanoglu dell'Inter".