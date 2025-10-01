Dagli inviati Janotka (all. Sigma): "Viola come noi: hanno problemi a segnare, ma che qualità"

vedi letture

Presente presso la sala stampa dell'Artemio Franchi alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina, il tecnico del Sigma Olomouc Tomas Janotka ha preso la parola per commentare il match di domani contro i viola: "La Fiorentina è sicuramente l'avversario più forte che incontreremo durante il nostro percorso. Le finali e la semifinale dello scorso anno stanno lì a dimostrarlo. Noi però vogliamo fare una grande partita".

Che idea si è fatto del momento negativo dei viola in campionato?

"Vedremo se questa situazione ci avvantaggerà... sicuramente la Fiorentina non ha ottenuto i risultati che voleva, un po' come noi ha difficoltà a segnare: basti vedere quello che è successo durante la gara contro il Como, dove i viola hanno avuto molta sfortuna. Ma la squadra di Pioli ha una qualità importante nei singoli e nel gioco, al pari un po' di tutto il calcio italiano".

Che assenti ci sono nella sua squadra e che momento state vivendo?

"In Coppa è stato uno shock la nostra eliminazione, non voglio tornare sull'argomento. Vasulin è infortunato a livello muscolare e non ci sarà: proveremo a sostituirlo ma non sarà facile. Abbiamo già visto contro il Boheminans quanto importante sia per noi".

Giocare da sfavoriti e con la testa libera vi può aiutare domani?

"La mia testa di sicuro non è libera ma pesante: abbiamo studiato i viola e i loro due schieramenti, domani penso che giocherà Dzeko dunque credo che dovremo prepararci bene specie nei duelli aerei. I viola hanno una grande difesa, dovremo approfittare della loro superiorità per fare contropiede. Per noi anche il pareggio sarebbe un ottimo risultato. Speriamo di poter reggere il livello dei viola".

Domani potrebbe giocare Dzeko: che idea ha di questo giocatore?

"Noi domani pensiamo che giocherà titolare perché fin qui in Serie A non ha quasi mai giocato, se non al posto di Piccoli o Kean. Lui è un grande bomber, nei movimenti magari non è perfetto ma sicuramente ha grande senso del gol. Noi dovremo fare un gran lavoro in difesa".

Avete parlato con Ujfalusi prima: che vi ha detto sulla Fiorentina?

"Abbiamo parlato un po' dello stato di salute dei viola, è stata soprattutto però una bella conversazione sul passato: è bello per noi vedere un giocatore ceco che è stato un simbolo della Fiorentina. Vuol dire che tutto è possibile e che anche loro possono sognare di mettersi in mostra in Europa".

C'è un club o un tecnico italiano che la ispira?

"La Fiornetina è molto avanti a livello tattico, ha due schieramenti ed è una bella fonte di ispirazione. Ma noi prendiamo ispirazione da tutti, anche da squadre spagnole o ceche".