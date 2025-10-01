Dagli inviati Král (Sigma Olomouc): "L'assenza di Kean è una buona notizia. A Firenze per non perdere"

Jan Král, difensore ceco calsse 1999 del Sigma Olomouc ha parlato alla vigilia della sfida di Conference contro la Fiorentina. Dalla sala stampa Manuela Righini, Kral ha parlato così dell'impegno di domani: "Per me è bellissimo giocare qui in Italia, seguo la Serie A da sempre. L'assenza di Moise Kean è una buona notizia per noi ma la Fiorentina ha giocatori di grande qualità che possono sostituirlo".

Come si spiega questo avvio difficile di stagione? Il Sigma Olomouc non vince dal 31 agosto.

"Le ultime settimane sono state difficili. Loro non hanno vinto nessuna partita di Serie A, noi sì ma abbiamo avuto problemi nel segnare. Per quanto mi riguarda la difesa ha sempre reagito bene".

Qual è l'obiettivo del Sigma in questa competizione?

"Intanto siamo venuti qui per non perdere. Per il futuro pensiamo partita dopo partita".

Dopo il problema fisico avuto col Bohemians, giocherà titolare?

"Non lo so, ho avuto il ginocchio gonfio per un po' ma i medici hanno fatto un ottimo lavoro".

Qual è l'attaccante che teme di più? Dzeko domani potrebbe giocare titolare.

"Per me sarà un confronto interessante, giocare contro uno come lui è sempre importante. Ha un po' di anni ma segna sempre".

Ha detto che giocare qui era un suo sogno, vuole mettersi in mostra magari per qualche club italiano?

"Credo che questo sia il sogno di ogni giocatore".

Non ci sarà il vostro capocannoniere, Danier Vasulin, infortunato.

"Lui ci mancherà, anche nell'ultima partita ha dimostrato quanto è importante per noi. Ma abbiamo una buona rosa per poterlo sostituire".

Quest'anno avete cambiato tanto: tornando a dodici mesi fa, avreste mai immaginato di giocare qui, contro la Fiorentina?

"No, sinceramente non me l'aspettavo. L'ultima stagione è stata grandiosa e dall'inizio di quest'annata non vedevamo l'ora di giocare questa partita".

Thomas Ujfalusi ha viaggiato con voi per questa trasferta.

"Sicuramente, poi il rispetto che ha avuto qui a Firenze, dove è una leggenda, fa capire quanto è stato importante come giocatore".