Emilie Woldvik: "Abbiamo un'ottima squadra. Siamo un top team, sono fiduciosa"

vedi letture

Emilie Marie Aanes Woldvik, difensore norvegese e neo acquisto della Fiorentina Women, classe 1999, è stata intervistata da Calciofemminileitaliano.it partendo dall'elogio nei confronti delle strutture del Viola Park: "Venire a Firenze per me è stato molto emozionante, non vedevo l’ora di incontrare tutte le altre ragazze. Già dal primo giorno aspettavo di vedere per bene le strutture e devo dire che sono incredibili, mi hanno colpita subito. Penso siano le migliori che abbia visto in tutta Europa. È facile in un ambiente così diventare una giocatrice migliore, è tutto davvero perfetto. Devi solo venire qui al mattino e non vedi l’ora di iniziare la giornata con le tue compagne, lo pensiamo davvero tutte. Tutto questo ha reso più semplice per me il passaggio dal mio paese ad uno così diverso e lontano da casa”.

L’ambiente e la squadra ti hanno aiutano ad inserirti? Con chi tra le ragazze hai legato di più e perché?

"Trovare molte giocatrici nordiche e addirittura altre due norvegesi mi ha aiutato molto. Cecilie Fiskerstrand mi aveva parlato bene del club e della città. Tutto è stato veramente all’altezza delle aspettative che mi ero creata dopo i loro racconti.

Tra tutte ovviamente devo iniziare da Cecilie (Fiskerstand) e Oda (Johansen) con cui avevo già giocato in passato a Lillestrom. Soprattutto Cecilie che, come ho detto, mi aveva parlato molto bene del club e mi aveva pure detto che se avessi voluto trasferirmi in Italia Firenze sarebbe stata il posto giusto. È una persona onesta, con cui posso confrontarmi sia nel bene che nel male. Il resto della squadra lo sto conoscendo pian piano, ma mi sto trovando davvero bene".

Venendo al lato sportivo, come vedi il gruppo e la squadra per questo nuovo campionato? Come trovi il tuo stato fisico e quali sono i tuoi obbiettivi fino al 2027?

"Penso che abbiamo creato una buona squadra in questo campionato. Con un nuovo allenatore e tante nuove giocatrici, abbiamo dovuto anche adattarci ad un calcio diverso con interpreti diverse. Stiamo migliorando ogni giorno e posso assicurare che tra il mio primo giorno e oggi il nostro modo di giocare si è sviluppato tanto, siamo migliorate davvero tanto. Mi sento fiduciosa che potremo giocare ottime partite e portare a casa vittorie, siamo un top team e lo dimostreremo in campo. Non vedo davvero l’ora di iniziare il Campionato.

Personalmente voglio ovviamente “costringere” il Mister a schierarmi titolare tutte le partite, quindi darò il 100% in allenamento e in partita. Voglio poter contribuire al gioco di squadra con assist e gol ma anche in difesa, dando una mano dove serve".