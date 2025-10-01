La clamorosa ipotesi di Moggi per la Fiorentina: "Pioli a rischio, voci su Palladino"

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:52News
di Redazione FV

Luciano Moggi, nel suo consueto approfondimento sul campionato che viene pubblicato su Libero, ha parlato anche di una Fiorentina che "non decolla" per poi aggiungere una clamorosa ipotesi per la panchina viola: "Pioli è già a rischio: si parla infatti di un ritorno di Palladino dopo cinque giornate senza vittorie". 

Per lo storico ex dirigente della Juventus, padre dell'agente Alessandro Moggi spesso in contatto con i viola per motivi di mercato, la posizione dell'attuale tecnico della Fiorentina è già più che traballante e soprattutto, la sua ipotesi in caso di ribaltone, porterebbe al ritorno di Palladino, che però non ha più un contratto in essere con la società di Commisso dopo le dimissioni e l'addio dello scorso giugno.