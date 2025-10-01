La Fiorentina Femminile sceglie il nuovo capitano: sarà Emma Severini

Con un post sui propri canali ufficiali, la Fiorentina Femminile ha annunciato Emma Severini come capitano viola per la stagione 2025/26. Classe 2003, la giovane calciatrice italiana ha iniziato la sua carriera tra le fila della stessa squadra viola, per poi passare alla Roma e successivamente al Napoli in prestito. Una volta tornata nella capitale, forte è ritornato ad essere l'interesse della Fiorentina, che l'ha riportata a casa all'inizio della stagione 2022/23. Da quel momento la giovane centrocampista gigliata, dapprima agli ordini di Patrizio Panico e poi di Sebastiàn De La Fuente, ha trovato la sua dimensione, iniziando a giocare con continuità e siglando anche 9 goal.

Forte di questa crescita esponenziale, la calciatrice viola è stata subito notata anche dal nuovo mister Pablo Piñones-Arce, venendo premiata con la fascia da capitano per la stagione 2025/2026. Il neo capitano viola sarà affiancato in questo importante compito da altre due figure centrali come Alice Tortelli e Cecilie Fiskerstrand, che ricopreranno il ruolo di vice.