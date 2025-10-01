Ujfalusi torna a Firenze per tifare Sigma Olomouc: "La partita finirà 1-1"

Thomas Ujfalusi è l'unico doppio ex della sfida di domani sera tra Fiorentina e Sigma Olomouc in Conference League. L'ex difensore viola però non tiferà per Pioli e compagni, perché il cuore è rimasto all'inizio della propria carriera in Repubblica Ceca: "Si affronteranno due squadre per cui ho giocato - ha dichiarato a margine del volo preso proprio insieme ai ragazzi del Sigma per raggiungere Firenze - Ma il mio cuore è con il Sigma Olomouc. Sarà un piacere per me assistere a questa sfida".

Sul momento della Fiorentina ha aggiunto: "Non sta passando un buon momento, ma d'altra parte anche l'anno scorso non iniziò benissimo e poi è arrivata in semifinale. Vogliono rendere felici i tifosi perché le ultime partite non sono andate bene. Per il Sigma sarà un avversario duro ed esperto ma non in forma. I nostri ragazzi potrebbero trarne vantaggio. Devono fare affidamento su una buona fase difensiva e forse riusciranno a segnare un gol. Prevedo un pareggio per 1-1".

Poi parlando della cornice di pubblico, considerando anche i lavori del Franchi: "La curva è in ristrutturazione e non so dove si sistemeranno i tifosi della Fiesole. La squadra è fuori forma e vorrà ripagare i tifosi con una vittoria: sono curioso di vedere come andrà a finire da questo punto di vista". Sui ricordi di Firenze: "Sono rimasti ancora alcuni custodi e qualche dirigente della mia epoca in viola. Li saluto sempre anche perché la Fiorentina è stato il club che mi ha portato ai massimi livelli".

Infine ancora sul Sigma: "Tutto il club si impegnerà sicuramente per portare avanti la situazione, anche perché sono previste anche altre partite di livello internazionale. Non avranno grande spazio per gli allenamenti in questo autunno ed è un qualcosa di diverso rispetto al solito. Tutti si godranno la possibilità di giocare in Europa. Ma è prematuro parlare delle speranze legate al passaggio del turno della fase campionato".