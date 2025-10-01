FirenzeViola
Fiorentina- Sigma Olomouc, attesi 8.000 tifosi domani sera al Franchi
FirenzeViola.it
Domani sera alle 21:00 la Fiorentina inizierà il suo percorso nel maxi girone di Conference League contro il Sigma Olomouc. Una sfida importante per i viola che sono reduci dal pareggio 0-0 di Pisa e in generale da soli 3 punti nelle prime 5 partite di campionato. Sulle tribune del Franchi sono attesi circa 8.000 tifosi di cui 500 provenienti dalla Repubblica Ceca. Come è noto per i tifosi viola la curva Ferrovia sarà chiusa per la sanzione, arrivata alla sua seconda e ultima giornata, inflitta dalla Uefa dopo i fatti di Fiorentina-Real Betis dello scorso maggio.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiKrál (Sigma Olomouc): "L'assenza di Kean è una buona notizia. A Firenze per non perdere"
Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?di Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
2 Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
3 Pioli: "Conference un obiettivo. Sohm non sta bene per una fascite plantare. Usciremo da questa situazione"
4 Lavori al Franchi: in arrivo le strutture per la nuova Fiesole. Giù le cancellate esterne per far spazio a travi e macchinari
Copertina
FirenzeViolaMatej Hadas in esclusiva: "Vi racconto il mio Sigma. Non partiamo sconfitti. Emozionante affrontare la Fiorentina, De Gea e Kean sono il top"
Dagli inviatiKrál (Sigma Olomouc): "L'assenza di Kean è una buona notizia. A Firenze per non perdere"
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com