Fiorentina- Sigma Olomouc, attesi 8.000 tifosi domani sera al Franchi

Domani sera alle 21:00 la Fiorentina inizierà il suo percorso nel maxi girone di Conference League contro il Sigma Olomouc. Una sfida importante per i viola che sono reduci dal pareggio 0-0 di Pisa e in generale da soli 3 punti nelle prime 5 partite di campionato. Sulle tribune del Franchi sono attesi circa 8.000 tifosi di cui 500 provenienti dalla Repubblica Ceca. Come è noto per i tifosi viola la curva Ferrovia sarà chiusa per la sanzione, arrivata alla sua seconda e ultima giornata, inflitta dalla Uefa dopo i fatti di Fiorentina-Real Betis dello scorso maggio.