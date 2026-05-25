Dodo e il like sospetto al pranzo della Roma e Gasperini: indizio di mercato

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Non è sfuggito un like sospetto del terzino della Fiorentina Dodo in questi minuti ad un post.... della Roma. Il giocatore viola come noto non è certo della permanenza in viola, non avendo ancora rinnovato il suo contratto che scadrà nel 2027. Tra le pretendenti si dice ci sia anche la Roma e Gasperini che in queste ore festeggiano l'accesso alla Champions.

Su Instagram il club giallorosso ha messo una foto dei suoi giocatori intorno ad un tavolo mentre ascoltano il tecnico Gasperini che sta parlando. Tra i tanti like è spuntato anche quello, appunto, di Dodo. Un like dunque quanto meno sospetto e che fa pensare che il brasiliano segue con interesse le vicende giallorosse.