L'Italia U20 femminile pareggia e chiude prima: mercoledì gli ottavi

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Un pareggio che sa di trionfo: grazie all’1-1 col Giappone la Nazionale femminile Under 20 (con le viola Cherubini, entrata nella ripresa, e Lombardi) chiude il proprio girone al primo posto. Con due risultati su tre a disposizione per lasciarsi alle spalle nipponiche e Stati Uniti – in un raggruppamento che alla vigilia veniva definito come proibitivo anche solo per il passaggio del turno – le Azzurrine hanno impattato non rischiando praticamente mai. Adesso la testa è a mercoledì prossimo, 16 settembre, quando alle 18:30 nella città polacca di Sosnowiec le ragazze di Matteucci inizieranno la fase a eliminazione diretta, affrontando la terza classificata del girone E o F. Agli ottavi di finale sarà quindi sfida a una tra Colombia, Portogallo, Cina o Nigeria: per scoprirlo, bisognerà attendere i risultati di domani.

Italia-Giappone 1-1 (0-0 p.t.)

ITALIA: Belli; Gallo (9’st Bressan), Consolini, Cocino; Venturelli, Fadda (22’st Cherubini), Langella, Catena (40’st Sciabica), Galli; Pellegrino Cimò (22’st Zamboni), Appiah (40’st Ventriglia). A disp.: Tornaghi, Di Nallo, Testa, Lombardi. All.: Matteucci

GIAPPONE: Iwasaki; Aso, Sato (18’st Suzuki), Ota, Hara (40’st Aoki); Higuchi (18’st Matsunaga), Honda, Nakamura (28’st Furuta); Fukushima, Shinjo, Tsuda (28’st Tago). A disp.: Ishida, Nawa, Matsuzawa, Sano, Kurimoto. All.: Ijiri

Arbitro: Marcotte (CAN). Assistenti: Lemieux (CAN) e Rensch (SUR). IV Ufficiale: Straub (BRA)

Reti: 14’st rig. Fadda, 35’st Tago