FirenzeViola Tatiana Bonetti per il centenario viola: “Anni pieni di emozioni. Grazie per tutto Fiorentina”

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L'ex attaccante viola era assente ai festeggiamenti per il centenario ma ci ha tenuto a inviare un messaggio alla società per il traguardo dei cento anni

Si sono da poco chiusi i festeggiamenti per l’anniversario dei cento anni dalla fondazione della Fiorentina. Per l’occasione sono state coinvolte le glorie del passato, i calciatori e le calciatrici del presente ma anche le ragazze del passato che con la maglia viola indosso hanno vissuto momenti epici delle loro carriere regalando gioie e soddisfazione anche agli affezionati della squadra femminile. Al Viola Park però non si è vista Tatiana Bonetti, una delle calciatrici più estrose del ciclo guidato da Antonio Cincotta. La ragazza però – come specifica egli stessa su un post sui propri social – è stata invitata dalla società a partecipare ai festeggiamenti per il centenario, ma i suoi impegni con il Lumezzane – nuovo club con cui ha firmato in estate – le hanno impedito di presenziare all’evento.

Bonetti ha vissuto quattro stagioni in viola, dal 2016 al 2020, realizzando ottantadue reti in centodiciotto presenza tra campionato e coppe. Il suo mancino ha fatto la fortuna della Fiorentina Femminile con cui si è laureata campione d’Italia nel 2017 e ha vinto poi due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana. “Ringrazio la società per avermi invitata – scrive l’ex numero dieci sui social - Sono stati tanti gli anni vissuti insieme, pieni di emozioni, esperienze e momenti che porterò sempre con me. Anni in cui abbiamo condiviso tanto e costruito, giorno dopo giorno, una storia che appartiene a tutti noi e che rimarrà per sempre impressa. Grazie Fiorentina, per tutto quello che abbiamo vissuto e costruito insieme” conclude Bonetti.