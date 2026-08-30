Tre gol e tre punti: la Fiorentina femminile batte la Ternana e torna a sorridere

vedi letture

La Fiorentina femminile si lascia subito alle spalle il ko con il Sassuolo e trova la prima vittoria stagionale. Le viola battono 3-1 la Ternana al termine di una partita nella quale hanno avuto a lungo il controllo, riuscendo a reagire anche al gol del momentaneo pareggio arrivato a inizio ripresa.

Dopo una prima frazione gestita dalla Fiorentina ma senza grandi occasioni, il match si è acceso nel finale di tempo grazie alle reti ravvicinate di Van der Zanden e Snerle. La Ternana ha poi approfittato di una leggerezza delle viola in fase di costruzione per rimettere tutto in equilibrio, ma la squadra di Pinones Arce ha mantenuto lucidità e pressione, andando più volte vicina al nuovo vantaggio. A chiudere la gara ci ha pensato Woldvik in pieno recupero. Un successo importante per restare in corsa nella Serie A Women's Cup: per centrare le semifinali, però, servirà superare anche l’ultimo ostacolo, la Roma.