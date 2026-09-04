Fiorentina Femminile, Correia: "Contro la Roma servirà segnare tanti gol per passare"

vedi letture

Carolina Correia, difensore portoghese arrivata a Firenze quest'estate alla Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della sfida di domani delle 17.30 allo stadio Tre Fontane contro la Roma Femminile: "Penso che la cultura italiana sia molto simile a quella portoghese, tutti mi stanno accogliendo molto bene: tutte le mie compagnie di squadra, lo staff e tutti quelli che lavorano nel club sono molto disponibili e mi sento molto molto bene sia in campo che fuori. Quindi è stata un’esperienza fantastica e la città è bellissima, mi sto ambientando. Penso che questo campionato e questa squadra rispetto alle squadre per cui ha giocato siano più intense, con più qualità, tutto è meglio ed è bello perché crescerò molto.

Sfida di domani alla Roma? "In queste partite e con tutte queste squadre che giocano in questa lega dobbiamo essere al 100% per batterle, quindi penso che sia qualcosa di davvero importante. È una lega questa che si sta sviluppando molto nell’ultimo anno quindi sono davvero entusiasta di giocare queste partie. È la mia prima esperienza fuori dal Portogallo quindi tutto è nuovo, ma i miei compagni di squadra sono molto disponibili e molto amichevoli con me. Cerchiamo di fare attività fuori dal campo, quindi forse le cose saranno più facili all’interno del campo con questa connessione. Ma sono davvero grata che mi aiutino e che provino a fare cose fuori dal campo. Domani con la Roma mi aspetto una bella partita, loro sono una squadra molto buona con molte buone giocatrici. Conosco già un po’ questa squadra perché hanno giocato con le squadre portoghesi in passato, sarà sicuramente una partita difficile che però vogliamo davvero vincere. Dobbiamo segnare molti gol per passare e dobbiamo vincere ovviamente, quindi mi aspetto una partita davvero buona, anche dura se necessario, e spero che ci siano molti tifosi a sostenerci".