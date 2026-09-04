Roma Femminile, le convocate di Piovani per la sfida alla Fiorentina

Roma Femminile, le convocate di Piovani per la sfida alla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 17:45Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile si prepara a tornare in campo nella Serie A Women’s Cup e lo farà sul campo della Roma. Domani alle 17:30, le viola saranno ospiti delle giallorosse al Tre Fontane per la terza giornata della fase a gironi contro la formazione allenata da Gianpiero Piovani, che ha ufficializzato le giocatrici convocate per l’appuntamento..

Portieri: Lukasova, Kloburakevic, Soggiu

Difensori: Antoine, Bergamaschi, Heatley, Oliviero, Ottey, Thogersen, Vergani 

Centrocampisti: Doms, Giugliano, Greggi, Hanasz, Pandini, Rieke, van Dooren

Attaccanti: Babajide, Corelli, Jannukainen, Pilgrim, Piemonte