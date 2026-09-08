FirenzeViola Pinones-Arce nel mirino. Sui social è un plebiscito di richieste di esonero per il tecnico della Femminile

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Il tecnico della Femminile fortemente contestato da parte del tifo dopo la deludente Women's Cup che ne chiede l'allontamento ma lo svedese non è a rischio

Non è stato un inizio esaltante nemmeno per la Fiorentina Femminile che in Serie A Women’s Cup, per il secondo anno consecutivo, ha mancato l’accesso alla semifinale della competizione vedendo così sfumata la chance di riportare un trofeo a Firenze a quasi dieci anni dallo scudetto. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Sassuolo al Viola Park è arrivata la vittoria contro la Ternana, ma al Tre Fontane è arrivato un netto 3-0 che oltre a spedire la Roma in semifinale della competizione ha lasciato strascichi pesanti. Basta infatti andare sui social e vedere i commenti sotto le dichiarazioni post partita del tecnico viola Pablo Pinones-Arce per rendersi conto del fatto che l’allenatore viola ormai ha una maggioranza del tifo contrariata e che vorrebbe un passo di lato da parte dello svedese. È infatti una sequela di inviti alle dimissioni e di commenti di chi non vede una minima parvenza di gioco e c'è chi invoca il club di esonerare l’ex Hammarby. Non stiamo parlando di cifre alte ma sono pur sempre una discreta quantità che interviene di settimana in settimana chiedendo un cambiamento netto col passato. Non vengono inoltre risparmiate critiche neanche al DS Simone Mazzoncini reo, sempre secondo i supporters, di aver operato sul mercato in ritardo e non aver sistemato tutti i reparti come ci si aspettava. È vero che il calciomercato femminile chiude il 21 settembre, a ridosso dell’inizio del campionato, ma è altresì certo che il tifo che segue le ragazze gigliate è consapevole di non avere i mezzi per poter lottare per il vertice della classifica. Gli infortuni costanti e le ragazze volate in Polonia per il Mondiale Under 20 non possono essere considerate attenuanti per una società che di fatto sapeva ma che non si è adoperata per sistemare le caselle rimaste scoperte.

Tornando al tecnico Pinones-Arce, nonostante la fiducia dei tifosi sia ormai azzerata lo svedese gode ancora della stima della società che la scorsa primavera gli ha rinnovato il contratto per altri due anni, seguito poi in estate dal Direttore Sportivo. Figure delle quali i tifosi chiedono ormai il cambio da diverso tempo ma che la società continua a difendere nonostante i risultati non arrivino. Qualcuno si pone la domanda su quale sia il futuro della squadra femminile viola e se, effettivamente, esista un progetto o una base di ripartenza per provare a tornare ai vertici. La sensazione che emerge è che la Fiorentina Femminile è destinata a vivere un’altra annata senza particolare acuti, fermo restando che in campionato lotterà e farà la sua parte. Ma è difficile prevedere che la compagine gigliata possa arrivare oltre il quinto-sesto posto. La recente notizia dell’esonero di Fabio Grosso dalla squadra maschile fa ben sperare anche i supporters della femminile affinché avvenga lo stesso con Pinones-Arce. Ma effettivamente il tecnico svedese è blindato dalla dirigenza viola e guiderà la squadra fino al termine della stagione, salvo clamorosi ribaltoni dovuti a risultati non eccelsi. Rimangono però due settimane di mercato da svolgersi e non è da escludere la possibilità che qualche altro innesto di livello per rinforzare la squadra venga effettuato. Ma anche sui possibili innesti gli aficionados della femminile rimangono ormai decisamente scettici.