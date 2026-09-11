La Fiorentina Femminile acquista Millaray Cortés per 150.000 euro

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La Fiorentina ha ingaggiato la centrocampista cilena Millaray Cortés, finora in forza al Siviglia. La giocatrice si trasferirà in Toscana per 150.000 euro, una cifra superiore a quella prevista dalla clausola rescissoria. Cortés, 22 anni e 20 presenze con la nazionale maggiore cilena, aveva iniziato la sua terza stagione con il Siviglia, dopo essere arrivata dall'Universidad Católica, club nel quale si è formata e con cui ha collezionato 44 presenze ufficiali, realizzando quattro gol.

La trattativa con la Fiorentina

In questa stagione, la centrocampista nata a Santiago ha disputato entrambe le gare di Liga F contro Deportivo e Barcellona. Questa settimana, però, non si è allenata a causa della trattativa per il trasferimento. L'affare è ormai definito e Cortés è attesa a Firenze nelle prossime ore, quando potrà iniziare la sua nuova avventura con la maglia viola.