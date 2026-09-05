Pinones Arce: "L'espulsione ci ha condizionato ma in campionato sarà un'altra Fiorentina"

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Il tecnico della Fiorentina Femminile Pinones Arce ha commentato la sconfitta per 3-0 subita a Roma al sito ufficiale: "Dopo l'espulsione di Filangeri la gara è cambiata. Abbiamo iniziato anche bene, abbiamo gestito la gara nel modo in cui l'avevamo preparata poi abbiamo faticato a trovare gli spazi e fare il nostro gioco, loro hanno cambiato un po'. Poi con l'espulsione la gara è stata condizionata, nel finale quando ci hanno fatto il terzo gol avevamo addirittura due calciatrici in meno (infortunio a Mailia al 90' che è dovuta uscire lasciando le compagne in 9, ndr). Ma dobbiamo crescere ancora, peccato perché ci tenevamo molto"

Cosa servirà per il debutto in campionato con l'Inter? "Dobbiamo essere più tranquille e fiduciose con la palla, ma stiamo lavorando benee quando inizierà il campionato troveremo un'altra Fiorentina"