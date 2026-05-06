La Fiorentina celebra il 6 maggio 2017: arriva il primo scudetto della Femminile
Oggi, nove anni fa, la Fiorentina Femminile festeggiava il primo scudetto della sua storia. Una data storica per il club viola che mai prima di allora era salito sul tetto d'Italia con la formazione femminile, che proprio oggi viene celebrata e ricordata a dovere sui canali ufficiali della stessa Fiorentina. Questo il testo, in calce le immagini rievocative:
"Il 6 Maggio 2017 è una data storica per la Squadra Femminile: nove anni fa al Franchi la Viola vinceva 2-0 sul Tavagnacco davanti a migliaia di spettatori, diventando Campionessa d'Italia.
Un match che corona un percorso fantastico, quasi perfetto, in cui la squadra di Firenze trionfava al secondo anno di vita.
In quel pomeriggio di festa, Patrizia Caccamo e Tatiana Bonetti fanno esplodere il popolo viola e aprono un ciclo vincente che porterà a Firenze anche due Coppe Italia".
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