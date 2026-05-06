Bonfantini: "Voglio portare un trofeo a Firenze. Questa annata mi ha insegnato molto"

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Agnese Bonfantini, attaccante della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni di Calciofemminileitaliano.it commentando così l'esperienza che sta vivendo a Firenze: “A Firenze mi trovo molto bene e sicuramente se riguardo questi due anni in viola posso dire che la scorsa stagione è stata importante, andava quasi tutto bene, mentre in questa le cose sono andate in maniera leggermente diversa, ma ho imparato molto e questo è l’importante. Quest’anno ho giocato anche da quinta di centrocampo, un ruolo che lo scorso anno non era mio e ho imparato molto anche se non ho avuto la continuità che avevo avuto in precedenza quando avevo giocato quasi tutte le gare. È difficile trovare continuità in queste situazioni, ma nel calcio si vince e si perde e c’è sempre qualcosa da imparare”.

Sulla voglia di conquistare un trofeo ha poi aggiunto: “Con la Roma ho vinto una Coppa Italia, con la Juventus tutto quello che c’era da vincere e ora ho tanta voglia di portare un trofeo a Firenze. Sarebbe stato importante vincerlo già in questa stagione, ma non è stato possibile perché non abbiamo conquistato la finale né in Coppa Italia né in Supercoppa, quindi ci dispiace molto”.

Bonfantini ha poi parlato dell'arrivo in panchina di Pinones Arce: “All’inizio ci siamo dovute un po' ambientare alla nuova idea di calcio e al suo gioco che è molto diverso da quello precedente, ma credo che i frutti si possano raccogliere nella prossima stagione e così portarci a vincere qualcosa. Il campionato certamente è più competitivo che in passato, ma siamo una squadra forte. Sul mercato non saprei dire cosa manca però occorre lavorare al meglio e fare ancora meglio che in questa stagione”.

La giocatrice viola ha infine parlato anche dell'Italia e dell'impegno in vista dei Mondiale del prossimo anno in Brasile: “Ho tantissima voglia di esserci, ho ancora il rimorso di non aver giocato l’Europeo in Svizzera nella scorsa estate e quindi per me il Mondiale sarebbe tutto, sto già pensando adesso cosa potrei dare per questo evento e cosa potrei mettere sul campo”.