Il Lipsia apre alla cessione di Bakayoko: è il suo il primo nome viola sugli esterni

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Prosegue in casa Fiorentina la ricerca di esterni offensivi da mettere a disposizione di Fabio Grosso. Il club viola vuole alzare ulteriormente il livello della rosa e punta su profili di spessore, in linea con gli acquisti già conclusi in questa sessione di mercato. In cima alla lista delle preferenze c'è Johan Bakayoko del Lipsia.

Il club tedesco, secondo La Nazione, ha aperto al dialogo e i viola sono pronti a presentare una proposta basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L'esterno belga, classe 2003 e ala destra di ruolo, è attualmente in vantaggio rispetto ad altri obiettivi come Noa Lang ed Edon Zhegrova. Resta comunque sullo sfondo anche il nome di Luca Koleosho, da tempo in parola con la Fiorentina e ancora pienamente nei radar della dirigenza viola.