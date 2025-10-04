Fiorentina Femminile, le ragazze di Pinones Arce steccano la prima contro il Napoli

Si è da poco conclusa la prima gara del campionato di Serie A Women tra Napoli e Fiorentina. Le ragazze di Pinones Arce sono uscite sconfitte per 1-0 dalla prima trasferta stagionale, iniziando non al meglio la stagione 2025/2026. Il match delle ore15:00, è stato deciso per la squadra di casa dalla rete di Floe. 