Fiorentina Femminile, le ragazze di Pinones Arce steccano la prima contro il Napoli
FirenzeViola.it
Si è da poco conclusa la prima gara del campionato di Serie A Women tra Napoli e Fiorentina. Le ragazze di Pinones Arce sono uscite sconfitte per 1-0 dalla prima trasferta stagionale, iniziando non al meglio la stagione 2025/2026. Il match delle ore15:00, è stato deciso per la squadra di casa dalla rete di Floe.
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Sono pronta per la nuova stagione, vogliamo partire col piede giusto"
Fiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverlidi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverli
Copertina
Luca CalamaiBene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com