Via al campionato di Pinores Arce: da Napoli ripartono le Viola per un torneo di vertice

vedi letture

La Fiorentina Femminile riprende oggi la propria marcia in campionato, con la prima giornata di Serie A che vedrà le viola impegnate sul campo del Napoli alle ore 15. La squadra di Pinones Arce punta a un torneo di vertice e l’obiettivo è quello di cominciare al meglio, evidenzia La Nazione. Le ragazze sono reduci dalla vittoria 5-2 in amichevole con la Ternana e dovranno fare a meno di Filangeri e Curmark (entrambe ne avranno per qualche settimana). Certificata la nuova capitana, Emma Severini, è tutto pronto per andare a caccia della prima vittoria.