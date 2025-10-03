Fiorentina Femminile, Arce: "Dobbiamo avere ambizioni alte. A Napoli sarà difficile"

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Pinones Arce, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della partita di domani contro il Napoli: “Le ambizioni quando sei un club come la Fiorentina devono essere sempre alte. Abbiamo calciatrici di qualità per avere ambizioni alte. Dobbiamo anche sapere dove siamo, con tanti elementi nuovi in rosa, uno staff nuovo e un gioco nuovo”.

Sulla difficoltà della partita contro il Napoli: "Non esistono partite facili, mai. Loro hanno cambiato tante cose e sono cresciute molto. Hanno un gioco aggressivo, non sarà facile andare a giocare in casa loro”.

Cosa ne pensa del percorso fatto fino ad oggi dalla sua squadra. “Abbiamo giocato 7 partite e ne abbiamo vinte 5. Credo che si possa avere fiducia, io ne ho così come ne hanno le mie giocatrici, in base anche a quello su cui stiamo lavorando. C'è voglia di mettere in pratica l’identità di gioco per cui ci stiamo allenando. Dobbiamo insistere sullo stile di gioco che abbiamo scelto e migliorare”.