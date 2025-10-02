Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Sono pronta per la nuova stagione, vogliamo partire col piede giusto"

vedi letture

La centrocampista danese classe 2002 della Fiorentina Femminile dove è arrivata nell'estate 2024, Sofie Bredgaard, ha parlato al sito ufficiale: "Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione. Devo ammettere che la scorsa stagione ho imparato molto anche se per me è stato un anno difficile visto che ho dovuto adattarmi ad un nuovo Paese. Ma ormai ho imparato a conoscere le squadre e quindi posso sfruttare quello che ho imparato nello scorso anno e mi sento più pronta. Un gol? L'importante sono i tre punti sia con un mio gol che di altre compagne, vogliamo solo partire col piede giusto".

Ogni inizio è difficile, il Napoli ha energie e voglia di fare bene. Dobbiamo concentrarci su noi stesse e sul gioco espresso nel precampionato. Sento la fiducia del mister e delle mie compagne. Questo mi spinge a cercare di dare ancora di più in campo. Siamo una squadra forte, con la giusta mentalità e un ottimo ambiente. Siamo cresciute tanto e abbiamo i mezzi per essere protagoniste".