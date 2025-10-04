Fiorentina Femminile, la formazione ufficiale per la prima in campionato a Napoli
La Fiorentina Femminile allenata da Pinones Arce è scesa in campo alle ore 15 per la prima gara in campionato in trasferta contro il Napoli. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:
NAPOLI (4-4-2): Bacic; Brooks, Pettenuzzo, Jusjong, Giordano; Muth, Carcassi, Bellucci, Barker; Banusic, Niensel.
FIORENTINA(3-4-2-1): Fiskerstrand; Orsi, Faerge, Van Der Zanden; Severini, Johansen, Woldvik, Cherubini; Janogy, Bredgaard, Omarsdottir.
