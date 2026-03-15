Fiorentina femminile, la formazione ufficiale per la sfida contro la Roma

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Dopo il ko subito in Coppa Italia contro la Juventus, la Fiorentina femminile torna oggi a disputare un match decisivo per la stagione. Le viola faranno visita alla Roma, attuale capolista, decisa a consolidare il primato. La squadra di Firenze, sempre in lotta per un posto europeo, punta a conquistare i tre punti per avvicinare la Lazio, quarta con 27 punti, e ridurre il gap dalla Juventus, terza a 28 punti, che ha già giocato il proprio incontro contro il Milan alle 14:00.

ROMA (3-5-2): Baldi; Veje, Oladipo, Antoine; Csiki, Greggi, Thogersen, Dragoni, Giugliano; Oladipo, Babajide

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Van Der Zanden, Faerge, Lombardi; Catena, Severini, Cherubini; Bonfantini, Janogy, Omarsdottir