Pro e contro di una permanenza di Vanoli, La Nazione: "Buonissimi rapporti con Paratici"

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Questa mattina La Nazione analizza pro e contro di un possibile rinnovo di Vanoli con la Fiorentina. Tra le tracce nella direzione dei pro' ci sono senza dubbio i buonissimi rapporti con Paratici e l'energia con cui il tecnico andrebbe a vivere una nuova stagione che sarebbe quindi il frutto di un riconoscimento a quanto fatto da quando la Fiorentina lo ha chiamato, con la possibilità di dialogare e ricoinvolgere nella squadra del futuro giocatori che con lui sono ripartiti (da Pongracic allo sfortunato Parisi, da Ndour fino a Mandragora o De Gea formato leader e capitano).

I contro? il più pesante é assolutamente uno: se la Fiorentina ripartisse con Vanoli e questa sua ripartenza andasse a inciampare con un avvio di stagione non positivo o comunque tendenzialmente al ribasso, il feeling, l'intesa e la sintonia fra la città e l'allenatore potrebbe andare subito a incrinarsi. E dunque, in autunno, magari con una classifica non proprio esaltante, lo spettro di un taglio all'operazione andrebbe di fatto a rovinare l'operazione fiducia-rilancio accesa con la sua conferma.