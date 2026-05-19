FirenzeViola Senza attaccanti, ci pensa il centrocampo: Ndour-Fagioli-Mandragora la base da cui ricostruire la Fiorentina

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Se c’è un reparto da cui la Fiorentina può e deve assolutamente ripartire nella programmazione della prossima stagione, questo reparto è senza alcun dubbio il centrocampo, che nel corso di un’annata difficile come quella vissuta dai Viola, in continua lotta per non retrocedere, ha sopperito alle lacune di un attacco sterile, e privo spesso del suo centravanti titolare, offrendo non solo prestazioni ma anche numeri di alto livello.

Numeri da top

Nonostante infatti sia stato cambiato in corso d’opera, con il mercato di gennaio che ha visto le partenze di Sohm e Nicolussi Caviglia e gli arrivi di Brescianini e Fabian (entrambi certi del riscatto vista la salvezza raggiunta) il centrocampo Viola ha mantenuto intatte le sue certezze, trovando nella seconda parte di stagione, nei nomi di Fagioli e Ndour (definitivamente esplosi), ulteriori basi solide su cui costruire. Se messi insieme infatti i numeri della mediana gigliata raccontano di ben 19 gol e 13 assist realizzati tra tutte le competizioni.

Mandragora e Ndour attaccanti aggiunti

Statistiche non banali e pesantemente influenzate dai rendimenti sotto porta soprattutto di Mandragora e Ndour. Il primo infatti ha a referto 7 gol in Serie A e 1 in Conference League, mentre il secondo è a quota 3 gol in campionato e 4 in Conference League. Entrambi dunque, segnando sia con gli inserimenti, ma anche soprattutto con una dote rara nel calcio di oggi, ossia la conclusione da fuori, si sono dimostrati attaccanti aggiunti ed hanno appunto come detto sopperito alle mancanze del reparto offensivo. Importante poi è stato l'apporto anche di Fagioli che certamente, vista la posizione di play, ha inciso meno in fase realizzativa (nonostante comunque sia a 3 gol e 3 assist in tutte le competizioni), ma che è e resta il perno e il fulcro del gioco di questa Fiorentina. È intorno a loro tre, in attesa di capire poi anche cosa verrà fatto con Brescianini, Fabbian e Fazzini, che la Fiorentina dovrà costruire l’ossatura della squadra del prossimo anno. Aggiungendo certamente qualità ed esperienza tramite il mercato, ma sapendo di partire da basi più che importanti