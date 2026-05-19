Fiorentina orientata a non riscattare Solomon, il CorSport: "Il giocatore vorrebbe restare"

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Maggio sarà il mese della verità per Manor Solmon. L'israeliano farà il possibile per persuadere la dirigenza viola e una buona prova contro l'Atalanta potrebbe sicuramente aiutare. La dirigenza in realtà nel mese di febbraio sembrava convinta di volerlo riscattare. Poi è cambiato qualcosa. Durante la gara di Conference League contro lo Jagiellonia il giocatore si è infortunato alla coscia: da quel giorno ha saltato addirittura otto partite, tra Serie A e coppa, tornando in campo il 13 aprile per la sfida contro la Lazio. Quasi due mesi di stop. Il club viola lo aveva acquistato dal Tottenham in prestito con eventuale diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Non è però tutto perduto, anche se non sarà facile cambiare l’inerzia. Solomon proverà a meritare il riscatto, dimostrandosi integro e determinato. L’esterno d’attacco è sotto esame, la Fiorentina sta valutando il da farsi in questi ultimi scorci di campionato mentre il Tottenham lo considera un esubero e quindi dovrebbe cercargli una nuova sistemazione in caso di ritorno in Premier League. Lo riporta il Corriere dello Sport.