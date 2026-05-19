Social Il messaggio di Commisso a Parisi: "Ti auguro una guarigione completa fast fast fast"

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Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha espresso attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram il proprio messaggio di vicinanza nei confronti di Fabiano Parisi, che domenica nel corso della sfida contro la Juventus ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio e che è stato operato nella giornata di ieri. Queste le parole del patron viola al calciatore: "Felice di sapere che l'intervento è riuscito bene! Ti auguro una guarigione completa fast fast fast! Siamo tutti con te, Fabiano. Forza!"