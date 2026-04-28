Fiorentina Femminile, biglietti disponibili per la sfida di domenica col Como

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La Serie A Women fa nuovamente tappa al Rocco B.Commisso Viola Park. La Fiorentina Femminile domenica 3 maggio riceve il Como Women a tre partite dal termine del campionato. Separate da un solo punto in classifica, le due squadre sono all'ultima chiamata per il treno Champions League e non possono sbagliare. Per continuare il sogno europeo la sfida allo Stadio Curva Fiesole diventa fondamentale, e le Viola devono subito ritrovare la vittoria dopo il pareggio con la Ternana. Dall'altra parte un Como Women costante, con cinque risultati utili nelle ultime sei gare e le ambizioni di affermarsi nei confronti delle big del Campionato. All'andata fu la Fiorentina a vincere 3-1 in Lombardia, con Michel Catena mattatrice in campo.

La squadra di Pinones Arce deve replicare anche domenica per rimanere nelle parti alte della classifica. Calcio di inizio ore 15.00 e biglietti già disponibili online sul sito ufficiale della Fiorentina.