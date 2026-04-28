RFV Paratici-Roma? Trani: "Si può liberare in caso di chiamata di un club più importante"

vedi letture

In queste ore a Firenze tiene banco la questione Fabio Paratici. Accostato al ruolo di responsabile dell'area tecnica della Roma per la prossima stagione, dopo lo scossone con Claudio Ranieri nella Capitale, l'attuale ds della Fiorentina è finito in un vortice di voci per le quali è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", Ugo Trani, storica penna de Il Messaggero legata al mondo giallorosso: "Alla Roma sono stati accostati già 5-6 direttori sportivi e uno solo è libero, ossia Giuntoli. Su Paratici il discorso è che è stato contattato già la scorsa primavera ma fu bocciato da Ranieri. Non so se a bocciarlo è stato lo stesso giro che non permise a Paratici di andare al Milan, con cui aveva praticamente chiuso. La Roma nelle ultime settimane ha fatto saltare il banco con Ranieri e uno dei nomi che preferirebbero i Friedkin è proprio Paratici, anche se non mi risulta ci sia stato un contatto. Poi non è vero che i contratti non si possono interrompere. So per certo che Paratici ha firmato per la Fiorentina sapendo che in caso di chiamata di un club più importante avrebbe via libera".

Quanto pensi possa essere fattibile?

"Paratici sta a Roma quanto a Firenze, ha il figlio che gioca a Roma e viene spesso a seguirlo. La sua compagna vive a Roma nel quartiere Flaminio, non sarebbe un trasferimento così complicato. È una città che vive quanto Firenze".

Quanto inciderà Gasperini sulla scelta in dirigenza?

"Vogliono far credere che ora è lui a decidere su tutti, di sicuro avrà grande voce in capitolo. Gasperini aspetta che gli propongano i nomi e lui poi dirà quello migliore per se stesso, e sicuramente Paratici è uno che può essere di questo tipo".