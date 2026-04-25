Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "L'obbiettivo è accorciare il gap da Juve e Roma"

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Pinones-Arce, tecnico della Fiorentina Femminile, fresco di rinnovo del contratto fino al 2028 e ospite negli studi di Radio FirenzeViola questo giovedì, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione nel corso della quale ha parlato sia del prolungamento del contratto che delle prospettive future del club:

È stato più il club a volerla trattenere o lei a cercare il rinnovo? "Queste cose funzionano solo se c'è volontà da entrambe le parti. La società ha visto il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo cambiato metodologia, costruito un'identità visibile sia in campo sia nei dati. lo sto bene qui perché ho trovato una città bellissima e affettuosa".

Avete già parlato degli obiettivi per la prossima annata con la dirigenza? "È presto, abbiamo ancora quattro partite da giocare e dobbiamo chiudere al meglio. Poi penseremo alla prossima. Sicuramente vogliamo crescere ancora e migliorare sotto tutti gli aspetti".

Ma la Fiorentina ha le potenzialità per colmare il gap con squadre come Juventus e Roma? "Non solo ha le potenzialità: credo che la Fiorentina possa diventare protagonista. Dobbiamo però lavorare tanto e bene. Non è un processo immediato, ma la società sta facendo un lavoro straordinario".