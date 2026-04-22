Verso la Ternana, l'ex Schroffenegger: "Viola forte, costruita per vincere titoli"

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Katja Schroffenegger, portiera della Ternana Femminile, sarà grande protagonista dell'imminente sfida di campionato che la sua squadra giocherà nel prossimo turno contro la Fiorentina, di cui ha difeso i pali della porta per ben quattro anni. E proprio la stessa ex viola ha presentato la gara, parlando così: "La Fiorentina è una squadra forte che è stata costruita per giocarsi i vari titoli. Loro partono sicuramente favoriti, ma da quando sono arrivata a Terni ho già visto delle nostre grandi gare disputate in casa nostra", le parole riprese da TMW.

Aggiunge infine sulla salvezza: "Mancano un paio di punti per raggiungerla. Ci aspettano 4 gare contro avversari forti, ma dipende tutto da noi - prosegue il classe ‘91 –. Il fattore casalingo? Il pubblico per noi è fondamentale, come lo è anche il 'fattore campo'. Ci piace giocare a Narni e con le tribune piene c’è una spinta in più verso la salvezza".