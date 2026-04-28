Franchi, curve nuove e zone con visuale ridotta: il Comune valuta biglietti scontati
Tra i retroscena emersi dall'incontro andato in scena ieri allo stadio Franchi tra il ministro Abodi, la sindaca Funaro e la Fiorentina (nella figura del dg Ferrari), il Comune ha spiegato che, per via delle imponenti colonne previste ai lati dei nuovi gradoni delle due nuove curve, è allo studio la possibilità di introdurre in futuro biglietti a prezzo ridotto per i settori a visibilità limitata - la cosiddetta «obstructed view» tanto in voga nel football americano - in particolare nei settori dell'odierna Maratona laterale, delle tribune esterne e nell’attuale settore ospiti, soprattutto in occasione delle partite di maggiore richiamo. Una novità assoluta che rivela come il tema legato all'intersezione tra le vecchie e le nuove strutture del Franchi sia ancora oggetto di discussione.
Lo riporta questa mattina La Nazione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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